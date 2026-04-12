Atelier d’écriture Médiathèque Jacques et Aimé Bertrand Anneyron
Atelier d’écriture Médiathèque Jacques et Aimé Bertrand Anneyron dimanche 12 avril 2026.
Anneyron
Atelier d’écriture
Médiathèque Jacques et Aimé Bertrand 5 bis rue Victor Hugo Anneyron Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 10:30:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Entrée libre et gratuite.
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Médiathèque Jacques et Aimé Bertrand 5 bis rue Victor Hugo Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 75 94 mediatheque@anneyron.fr
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English :
Free admission.
L’événement Atelier d’écriture Anneyron a été mis à jour le 2025-03-22 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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