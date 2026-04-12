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Atelier d’écriture Médiathèque Jacques et Aimé Bertrand Anneyron

Atelier d’écriture Médiathèque Jacques et Aimé Bertrand Anneyron dimanche 12 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Jacques et Aimé Bertrand

Adresse : 5 bis rue Victor Hugo

Ville : 26140 Anneyron

Département : Drôme

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Anneyron

Atelier d’écriture

Médiathèque Jacques et Aimé Bertrand 5 bis rue Victor Hugo Anneyron Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 10:30:00
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

Entrée libre et gratuite.
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Médiathèque Jacques et Aimé Bertrand 5 bis rue Victor Hugo Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 75 94  mediatheque@anneyron.fr

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English :

Free admission.

L’événement Atelier d’écriture Anneyron a été mis à jour le 2025-03-22 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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