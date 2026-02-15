ATELIER D’ECRITURE APÉRO CALM Grenade

ATELIER D’ECRITURE APÉRO

CALM 22 Rue René Teisseire Grenade Haute-Garonne

Tarif : 22 – 22 – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Envie de partager un temps convivial autour d’un verre, des mots et de l’imagination ?

Retrouvons-nous pour le premier atelier d’écriture apéro-dinatoire de l’année ! Toujours la même formule un verre et une dégustation maison offerts ! Nous vous invitons à vous inscrire dans les plus brefs délais. Venez partager l’atelier d’écriture apéro-dînatoire du vendredi 20 février de 18h44 à 21h29, au CALM, 22 rue Teisseire à Grenade ! Au menu jeux d’écriture, grignotage maison et une boisson offerte pour 22 euros ! Réservation souhaitée par texto au 06.23.98.61.09 ! 22 .

CALM 22 Rue René Teisseire Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie laciedesmotsacoulisses@gmail.com

English :

Would you like to share a convivial moment over a drink, words and imagination?

