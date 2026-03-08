ATELIER D’ÉCRITURE APÉRO CALM Grenade
Venez déployer vos forces vives, dans le cadre d’un atelier d’écriture apéro dînatoire, pour célébrer le printemps des poètes en toute liberté, et en convivialité !
Cette activité est accessible uniquement sur réservation ! 22 .
CALM 22 Rue René Teisseire Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie laciedesmotsacoulisses@gmail.com
English :
Join us for a writing workshop/apéro dînatoire, to celebrate the springtime of poets in complete freedom and conviviality!
L’événement ATELIER D’ÉCRITURE APÉRO Grenade a été mis à jour le 2026-03-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE