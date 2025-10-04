Atelier d’écriture Bibliothèque Ascain

Bibliothèque 24 route de St Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques

La bibliothèque d’Ascain vous propose un atelier d’écriture avec Laurent Platero sur le thème « Alimentaire, mon cher ».

Entre enquête alimentaire et dégustations inattendues, cet atelier d’écriture nécessite un appétit vorace et une envie de jouer avec les mots. Les repas seront orthographiques et la façon de manger aura du style, encore faut-il ne pas avoir peur d’en faire trop !

Inscription obligatoire par téléphone. .

Bibliothèque 24 route de St Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 68 36

