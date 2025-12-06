Atelier d’écriture Bibliothèque Ascain
Atelier d’écriture Bibliothèque Ascain samedi 6 décembre 2025.
Atelier d’écriture
Bibliothèque 24 route de St Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
La bibliothèque d’Ascain vous propose un atelier d’écriture avec Laurent Platero sur le thème attitudes inattendues .
Inscription obligatoire par téléphone. .
Bibliothèque 24 route de St Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 68 36
English : Atelier d’écriture
German : Atelier d’écriture
Italiano :
Espanol : Atelier d’écriture
L’événement Atelier d’écriture Ascain a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme Pays Basque