Atelier d’écriture Bibliothèque Ascain samedi 6 décembre 2025.

Bibliothèque 24 route de St Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-12-06
2025-12-06

La bibliothèque d’Ascain vous propose un atelier d’écriture avec Laurent Platero sur le thème attitudes inattendues .
Inscription obligatoire par téléphone.   .

Bibliothèque 24 route de St Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 68 36 

