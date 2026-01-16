Atelier d’écriture Bibliothèque Ascain
Atelier d’écriture Bibliothèque Ascain samedi 24 janvier 2026.
Atelier d’écriture
Bibliothèque 24 route de St Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
La bibliothèque d’Ascain vous propose un atelier d’écriture avec Laurent Platero sur le thème d’un accident ou d’amour .
Inscription obligatoire par téléphone. .
English : Atelier d’écriture
