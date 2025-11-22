Atelier d’écriture + Atelier numérique et musical Espace Isidore Rollande Châteaurenard

Atelier d’écriture + Atelier numérique et musical

Samedi 22 novembre 2025. Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Atelier d’écriture Nous, Sorcière et sauvage + Atelier numérique et musical

De 10h à 12h Atelier d’écriture Nous, Sorcière et sauvage.

Venez participez à un moment de partage et de créativité pour jouer avec les mots, stimuler votre imagination et donner vie à vos histoires.

Débutant-e ou passioné-e d’écriture, cet atelier est ouvert à toutes et tous.

Avec l’association Grains de lire.

En partenariat avec la Bibliothèque Départementale des Bouches-du-Rhône.



De 14h30 à 17h30

Atelier numérique et musical. Spécial Nous, Sorcière et Sauvage.

Réalisation d’une bande-son de scène magique, sur tablette numérique !

Avec les Passagers du zinc !



Sur inscription. Dans la limite des places disponibles. .

Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 20 80 mediatheque@chateaurenard.com

