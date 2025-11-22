Atelier d’écriture + Atelier numérique et musical Espace Isidore Rollande Châteaurenard
Atelier d’écriture + Atelier numérique et musical
Samedi 22 novembre 2025. Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Atelier d’écriture Nous, Sorcière et sauvage + Atelier numérique et musical
De 10h à 12h Atelier d’écriture Nous, Sorcière et sauvage.
Venez participez à un moment de partage et de créativité pour jouer avec les mots, stimuler votre imagination et donner vie à vos histoires.
Débutant-e ou passioné-e d’écriture, cet atelier est ouvert à toutes et tous.
Avec l’association Grains de lire.
En partenariat avec la Bibliothèque Départementale des Bouches-du-Rhône.
De 14h30 à 17h30
Atelier numérique et musical. Spécial Nous, Sorcière et Sauvage.
Réalisation d’une bande-son de scène magique, sur tablette numérique !
Avec les Passagers du zinc !
Sur inscription. Dans la limite des places disponibles. .
Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 20 80 mediatheque@chateaurenard.com
English :
Writing workshop Nous, Sorcière et sauvage + Digital and musical workshop
German :
Schreibwerkstatt Wir, Hexe und wild + Digitale und musikalische Werkstatt
Italiano :
Laboratorio di scrittura Nous, Sorcière et sauvage + Laboratorio digitale e musicale
Espanol :
Taller de escritura Nous, Sorcière et sauvage + Taller digital y musical
