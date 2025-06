ATELIER D’ECRITURE au Gramophone Le Plan D’eau du Chêne Oudon 6 juillet 2025 16:30

ATELIER D'ECRITURE au Gramophone Le Plan D'eau du Chêne Oudon

2025-07-06 16:30:00

2025-07-06 18:00:00

2025-07-06

2025-07-24

Atelier d’écriture animé par Annabelle !

Pour essayer ou faire perdurer votre envie d’écrire, les ateliers d’écriture vous donnent rendez-vous sur la terrasse du Gramophone à Oudon.

Lecture et écriture de poésie, approche des sonorités et du rythme des mots. Prix conseillé 10 €

Renseignements et inscriptions à labo_lili@yahoo.fr

Horaires Guinguette

Vendredi Samedi et Dimanche de 14 h à 22 h

Buvette, restauration en terrasse et jeux mis à disposition

Ce soir là crêpes et galettes/gaufres .

Le Plan D'eau du Chêne Guinguette le Gramophone

Oudon 44521 Loire-Atlantique labo_lili@yahoo.fr

English :

Writing workshop led by Annabelle!

German :

Von Annabelle geleiteter Schreibworkshop!

Italiano :

Laboratorio di scrittura condotto da Annabelle!

Espanol :

Taller de escritura dirigido por Annabelle

