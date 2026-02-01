Atelier d’écriture au porte-plume en continu Musée de lécole rurale en Bretagne Trégarvan

Atelier d’écriture au porte-plume en continu

Musée de lécole rurale en Bretagne 4 Kergroas Trégarvan Finistère

Début : 2026-02-19 14:00:00

fin : 2026-02-19 17:00:00

2026-02-19

Rendez-vous à l’accueil du musée afin de récupérer votre matériel pour un atelier d’écriture au porte plume en autonomie dans la salle 1910.

Assis sur les bancs de l’ancienne salle de classe, vous pourrez vous initier à l’écriture à la plume et à l’encre violette !

Dès 6 ans (enfant accompagné). Durée 20mn environ

Tarif d’entrée + 2€ par personne .

Musée de lécole rurale en Bretagne 4 Kergroas Trégarvan 29560 Finistère Bretagne

