Atelier d’écriture au porte-plume Laval
Atelier d’écriture au porte-plume Laval mardi 17 février 2026.
Atelier d’écriture au porte-plume
8 Impasse Haute Chiffolière Laval Mayenne
Tarif : 4 – 4 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 14:30:00
fin : 2026-02-17 16:00:00
Date(s) :
2026-02-17 2026-02-24
Atelier pour tous à partir de 6 ans et connaissance de l’alphabet.
Exercices d’écriture au porte-plume et à l’encre violette.
Une activité ludique et originale pour voyager dans le temps et se mettre dans la peau d’un écolier d’antan. .
8 Impasse Haute Chiffolière Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 73 41 76 75 musee.ecole.publique@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Workshop for all ages 6 and up and knowledge of the alphabet.
L’événement Atelier d’écriture au porte-plume Laval a été mis à jour le 2026-02-02 par LAVAL TOURISME