Atelier d’écriture au porte-plume

8 Impasse Haute Chiffolière Laval Mayenne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 14:30:00

fin : 2026-02-17 16:00:00

Date(s) :

2026-02-17 2026-02-24

Atelier pour tous à partir de 6 ans et connaissance de l’alphabet.

Exercices d’écriture au porte-plume et à l’encre violette.

Une activité ludique et originale pour voyager dans le temps et se mettre dans la peau d’un écolier d’antan. .

8 Impasse Haute Chiffolière Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 73 41 76 75 musee.ecole.publique@gmail.com

English :

Workshop for all ages 6 and up and knowledge of the alphabet.

