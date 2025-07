Atelier d’écriture au son de la harpe Place de la République Carentan-les-Marais

Atelier d’écriture au son de la harpe Place de la République Carentan-les-Marais samedi 5 juillet 2025 10:00:00.

Atelier d’écriture au son de la harpe

Place de la République Librairie Au pied de la tour Carentan-les-Marais Manche

Début : 2025-07-05 10:00:00

fin : 2025-07-05 12:00:00

2025-07-05

Marion Cotent’Harpe propose un atelier d’écriture au son de la harpe. Après la présentation, 4 propositions avec des temps d’écriture introduits par des extraits de livres, poèmes ou chansons. Les sons de la harpe seront là pour éveiller les sensations et la concentration, pour créer des tensions et des détentes, accompagner l’expression intime de l’écrit. Un atelier plus thérapeutique que littéraire. Cet atelier se déroulera dans la cour à l’arrière du magasin, des boissons seront à disposition ( non comprises dans le prix de l’atelier).

Place de la République Librairie Au pied de la tour Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 6 99 14 04 13

English : Atelier d’écriture au son de la harpe

Marion Cotent’Harpe offers a writing workshop to the sound of the harp. After the presentation, 4 proposals with writing times introduced by extracts from books, poems or songs. The sounds of the harp will be there to awaken sensations and concentration, to create tension and relaxation, and to accompany the intimate expression of the written word. A workshop more therapeutic than literary. This workshop will take place in the courtyard at the back of the store, and drinks will be available (not included in the workshop price).

German :

Marion Cotent’Harpe bietet einen Schreibworkshop zum Klang der Harfe an. Nach der Vorstellung gibt es 4 Vorschläge mit Schreibzeiten, die von Auszügen aus Büchern, Gedichten oder Liedern eingeleitet werden. Die Klänge der Harfe werden da sein, um Empfindungen und Konzentration zu wecken, um Spannung und Entspannung zu erzeugen, um den intimen Ausdruck des Geschriebenen zu begleiten. Ein eher therapeutischer als literarischer Workshop. Dieser Workshop findet im Hof hinter dem Geschäft statt. Getränke stehen zur Verfügung (nicht im Preis des Workshops inbegriffen).

Italiano :

Marion Cotent’Harpe propone un laboratorio di scrittura al suono dell’arpa. Dopo la presentazione, ci saranno 4 sessioni di scrittura introdotte da estratti di libri, poesie o canzoni. I suoni dell’arpa saranno presenti per risvegliare sensazioni e concentrazione, per creare tensione e rilassamento e per accompagnare l’espressione intima della parola scritta. Un laboratorio più terapeutico che letterario. Il laboratorio si svolgerà nel cortile sul retro del negozio e saranno disponibili bevande (non incluse nel prezzo del laboratorio).

Espanol :

Marion Cotent’Harpe propone un taller de escritura al son del arpa. Tras la presentación, habrá 4 sesiones de escritura introducidas por extractos de libros, poemas o canciones. Los sonidos del arpa estarán ahí para despertar sensaciones y concentración, crear tensión y relajación, y acompañar la expresión íntima de la palabra escrita. Un taller más terapéutico que literario. Este taller tendrá lugar en el patio situado en la parte trasera de la tienda, y habrá bebidas disponibles (no incluidas en el precio del taller).

