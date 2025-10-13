Atelier d’écriture autobiographique Le Blanc

Atelier d’écriture autobiographique Le Blanc lundi 13 octobre 2025.

Atelier d’écriture autobiographique

Place René Thimel Le Blanc Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Lundi 2025-10-13 18:00:00

fin : 2025-11-17 20:30:00

2025-10-13 2025-11-17 2025-12-08

Ateliers pour ados et adultes animés par Isabelle Tapie.Familles

« Oser m’écrire », nous explorons ensemble notre imaginaire, soutenus par l’attention bienveillante du groupe. Nous pourrons ainsi entendre note voix propre, reconnaître sa singularité, son style et sa couleur et, par conséquent, la cultiver.

Lors de l’atelier, nous expérimenterons au fil des mois différents outils littéraires qui ouvrent à la narration. Nous aborderons l’autobiographie par fragments avec des propositions d’écriture parfois ludiques. a partir d’un travail autour de lieux, de personnages, de souvenirs réels ou imaginaires, de photos de famille, le fil du récit se tissera lentement. 5 .

Place René Thimel Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 05 20 leblanc@mediathequedelabrenne.fr

English :

Workshops for teens and adults led by Isabelle Tapie.

German :

Workshops für Jugendliche und Erwachsene unter der Leitung von Isabelle Tapie.

Italiano :

Laboratori per adolescenti e adulti condotti da Isabelle Tapie.

Espanol :

Talleres para adolescentes y adultos dirigidos por Isabelle Tapie.

