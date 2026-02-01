Atelier d’écriture autour du corps humain Romans-sur-Isère

Atelier d’écriture autour du corps humain

13 rue du Clair Vivre Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-02-16 18:00:00

fin : 2026-02-16 20:00:00

2026-02-16

Atelier d’écriture autour du corps humain et ses devenirs anatomiques, nourri des textes lus lors du spectacle.

10 participants, animé par Juliette Penblanc.

13 rue du Clair Vivre Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 29 67 84 leplato.romans@gmail.com

Writing workshop on the human body and its anatomical evolution, based on texts read during the show.

10 participants, led by Juliette Penblanc.

