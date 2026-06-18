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Atelier d’écriture aux cabines Rue Canevas Gouville-sur-Mer

Atelier d’écriture aux cabines Rue Canevas Gouville-sur-Mer

Atelier d’écriture aux cabines Rue Canevas Gouville-sur-Mer vendredi 14 août 2026.

Lieu : Rue Canevas

Adresse : Cabines

Ville : 50560 Gouville-sur-Mer

Département : Manche

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Gouville-sur-Mer

Atelier d’écriture aux cabines

Rue Canevas Cabines Gouville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:30:00
fin : 2026-08-14 12:30:00

Date(s) :
2026-08-14

Atelier d’écriture aux cabines. En familles, tous âges. Inscription obligatoire.   .

Rue Canevas Cabines Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 9 53 94 98 90 

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English : Atelier d’écriture aux cabines

L’événement Atelier d’écriture aux cabines Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par Coutances Tourisme

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