Atelier d’écriture aux Jardins de la Peignie Les jardins de la Peignie Ménéac

Atelier d’écriture aux Jardins de la Peignie

Les jardins de la Peignie La Peignie Ménéac Morbihan

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 17:00:00

2026-03-28

Venez passer une belle journée au milieu des plantes et fleurs des Jardins de la Peignie !

Au programme de cette journée créative, un atelier d’écriture, ouvert à tous, animé par Brigitte GENIEZ. À 14h. .

Les jardins de la Peignie La Peignie Ménéac 56490 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 36 12

