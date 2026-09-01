Atelier d’écriture avec Auberi Lemonnier Maison Natale d’Ernest Renan Tréguier

Informations pratiques

Tréguier

Atelier d’écriture avec Auberi Lemonnier

Maison Natale d’Ernest Renan 20 Rue Ernest Renan Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 11:00:00

fin : 2026-09-16 12:30:00

Date(s) :

2026-09-16

La Maison Renan accueille Auberi Lemonnier, accompagnatrice littéraire et biographe, pour animer

des ateliers d’écriture. Ces ateliers sont en liaison avec la Maison Renan. Ils constituent des moments de créativité pour

s’approprier le patrimoine et le faire vivre.

Les participants seront invités à écrire un texte de présentation pour inciter à visiter les lieux. Le programme pourra évoluer en fonction des demandes pour permettre, entre autres, d’entrer en résonance avec l’écrivain et son œuvre, et évoquer l’évolution de la maison entre passé, présent et futur.

Les meilleurs textes seront sélectionnés pour être présentés dans le cadre de lectures publiques lors des Journées européennes du patrimoine, les 19 et 20 septembre. .

Maison Natale d’Ernest Renan 20 Rue Ernest Renan Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 45 63

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English :

L’événement Atelier d’écriture avec Auberi Lemonnier Tréguier a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose