[Atelier d’écriture] avec Bérengère Cournut Dieppe
La Grande Ourse Dieppe Seine-Maritime
Début : 2025-10-11 14:30:00
Atelier d’écriture pour les 7-12 ans animé par Bérengère Cournut !
Une expérience de création collective où l’imaginaire déborde et où le résultat foutraque est garanti ✨
Les enfants seront invités à inventer, écrire, assembler leurs idées… pour créer une histoire unique, drôle et décalée
C’est gratuit, et surtout plein de bonne humeur ! .
La Grande Ourse Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 9 82 37 27 70
