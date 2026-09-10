Informations pratiques

Atelier d’écriture avec Cléa Chopard Bibliothèque Bellangerais Rennes Mardi 17 novembre, 14h30 Ille-et-Vilaine

Atelier d’écriture avec la maison de la Poésie

Cléa Chopard, écrivaine, performeuse et traductrice anime un atelier d’écriture poétique.

Elle explore la notion d’instabilité, mettant en place des dispositifs de rupture et de mise en tension. Elle lira lors de cette rencontre des extraits de son dernier texte, Topolalie, qui parait en septembre 2026.

En partenariat avec la Maison de la Poésie.

Atelier à destination des adultes.

Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-17T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-11-17T16:30:00.000+01:00

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Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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