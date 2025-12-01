Atelier d’écriture avec Estelle Faye Médiathèque Violette Leduc Paris

Estelle Faye fait ses débuts dans le théâtre et le cinéma, respectivement en tant qu’actrice et scénariste. Elle publie son premier texte, une nouvelle, dans l’anthologie intitulée Dragons et parue en 2009. Ce n’est que quelques années plus tard que son premier roman pour la jeunesse, La dernière lame, est publié chez Le Pré aux clercs.

Aujourd’hui, elle se consacre avant tout à l’écriture. Elle est autrice de romans et nouvelles, en adulte et jeunesse, dans divers genres de la littérature de l’Imaginaire. Elle a reçu dix-huit prix littéraires consacrant ses récits, rien que ça !

Les participants profiteront de l’expertise d’Estelle Faye pour inventer une histoire inspirée des littératures de l’imaginaire ! Gratuit sur inscription, à partir du 13 novembre : mediatheque.violette-leduc@paris.fr ou 01 55 25 80 20.

Autrice de littérature de l’imaginaire multiprimée, Estelle Faye proposera aux adolescents un atelier d’écriture.

Le samedi 13 décembre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit

A partir de 11 ans. Réservation obligatoire

Public jeunes. A partir de 11 ans.

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?locale=fr_FR