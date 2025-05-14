Escape Game La feuille de route du Père Noël Beaupréau Beaupréau-en-Mauges

Escape Game La feuille de route du Père Noël

Beaupréau 6 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Début : 2025-12-16 19:00:00

fin : 2025-12-16

2025-12-16

Le Père Noël a besoin de vous ! Résolvez des énigmes en tout genre, en ouvrant des boîtes mystérieuses, et en décryptant des codes, votre logique et votre esprit d’équipe seront essentiels à la réussite de cette mission.

Animé par Sharewood Anim’

Rendez-vous le mardi 16 décembre 2025, à 19h, à la médiathèque de Beaupréau.

Gratuit, pour les familles, à partir de 8 ans.

Sur réservation .

Beaupréau 6 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 20 bibliotheques@beaupreauenmauges.fr

English :

Escape Game: Santa’s roadmap (La feuille de route du Père Noël)

German :

Escape Game: Die Roadmap des Weihnachtsmanns

Italiano :

Gioco di fuga: La mappa di Babbo Natale (La feuille de route du Père Noël)

Espanol :

Juego de Escape: La hoja de ruta de Papá Noel (La feuille de route du Père Noël)

