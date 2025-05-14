Escape Game La feuille de route du Père Noël Beaupréau Beaupréau-en-Mauges
Escape Game La feuille de route du Père Noël Beaupréau Beaupréau-en-Mauges mardi 16 décembre 2025.
Escape Game La feuille de route du Père Noël
Beaupréau 6 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-16 19:00:00
fin : 2025-12-16
Date(s) :
2025-12-16
Escape Game La feuille de route du Père Noël
Le Père Noël a besoin de vous ! Résolvez des énigmes en tout genre, en ouvrant des boîtes mystérieuses, et en décryptant des codes, votre logique et votre esprit d’équipe seront essentiels à la réussite de cette mission.
Animé par Sharewood Anim’
Rendez-vous le mardi 16 décembre 2025, à 19h, à la médiathèque de Beaupréau.
Gratuit, pour les familles, à partir de 8 ans.
Sur réservation .
Beaupréau 6 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 20 bibliotheques@beaupreauenmauges.fr
English :
Escape Game: Santa’s roadmap (La feuille de route du Père Noël)
German :
Escape Game: Die Roadmap des Weihnachtsmanns
Italiano :
Gioco di fuga: La mappa di Babbo Natale (La feuille de route du Père Noël)
Espanol :
Juego de Escape: La hoja de ruta de Papá Noel (La feuille de route du Père Noël)
L’événement Escape Game La feuille de route du Père Noël Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2025-10-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges