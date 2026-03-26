Atelier d’écriture Avec Floriane Durey La Maison des Ecritures La Rochelle

Atelier d’écriture Avec Floriane Durey

La Maison des Ecritures 46 avenue du Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 14:00:00

fin : 2026-04-17 16:00:00

Date(s) :

2026-04-03 2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24

Atelier d’écriture autour de l’exposition D’une Rive à l’Autre du Siècle , animé par la plasticienne et autrice Floriane Durey.

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La Maison des Ecritures 46 avenue du Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr

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English :

Writing workshop around the exhibition D’une Rive à l’Autre du Siècle , led by artist and author Floriane Durey.

L’événement Atelier d’écriture Avec Floriane Durey La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-26 par Nous La Rochelle