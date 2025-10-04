Atelier d’écriture avec Gwenaëlle Abolivier Salle des fêtes de Dolus-le-Sec Dolus-le-Sec

Autrice, exploratrice, Gwenaëlle Abolivier est l’une des voix de France Inter. Elle a notamment écrit un livre consacré à la Loire (La forme du fleuve, Le mot et le reste, 2023).

Elle viendra animer un atelier d’écriture, accessible aux débutants comme aux écrivains.

Salle des fêtes de Dolus-le-Sec
Rue des écoles
37310 Dolus-le-Sec
Indre-et-Loire
Centre-Val de Loire

