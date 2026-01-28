Atelier d’écriture avec l’association Carnets du passage Bibliothèque Aimé Césaire Paris
Atelier d’écriture avec l’association Carnets du passage Bibliothèque Aimé Césaire Paris samedi 14 mars 2026.
Liberté déployée sera le sujet de cet atelier en lien avec l’évènement national, le Printemps de Poètes 2026.
Suivre le fil de la liberté pour écrire en poèmes son élan vital, sa force lorsqu’elle s’ouvre et s’étend dans l’espace, celui de la page blanche, de nos esprits, de nos vies.
Explorer et partager les multiples voies de l’écriture créative,
trouver sa propre voix.
Le samedi 14 mars 2026
de 10h30 à 12h30
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-14T11:30:00+01:00
fin : 2026-03-14T13:30:00+01:00
Date(s) : 2026-03-14T10:30:00+02:00_2026-03-14T12:30:00+02:00
Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris
Métro -> 13 : Plaisance (Paris) (201m)
Bus -> 59 : Vercingétorix – Rouvier (Paris) (162m)
Vélib -> Pierre Larousse – Raymond Losserand (73.10m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-aime-cesaire-1732 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Aimé Césaire et trouvez le meilleur itinéraire