Atelier d’écriture avec l’association Carnets du passage Bibliothèque Aimé Césaire Paris

Liberté déployée sera le sujet de cet atelier en lien avec l’évènement national, le Printemps de Poètes 2026.

Suivre le fil de la liberté pour écrire en poèmes son élan vital, sa force lorsqu’elle s’ouvre et s’étend dans l’espace, celui de la page blanche, de nos esprits, de nos vies.

Explorer et partager les multiples voies de l’écriture créative,

trouver sa propre voix.

Le samedi 14 mars 2026

de 10h30 à 12h30

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

Métro -> 13 : Plaisance (Paris) (201m)

Bus -> 59 : Vercingétorix – Rouvier (Paris) (162m)

Vélib -> Pierre Larousse – Raymond Losserand (73.10m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-aime-cesaire-1732 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Aimé Césaire et trouvez le meilleur itinéraire

