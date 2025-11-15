Atelier d’écriture avec l’association Rémanence des mots Médiathèque Violette Leduc Paris
Atelier d’écriture avec l’association Rémanence des mots Médiathèque Violette Leduc Paris samedi 15 novembre 2025.
Rémanence
des mots vous propose de libérer l’imaginaire, de lire et partager vos textes.
Aucun pré-requis, à part le désir d’écrire !
L’atelier
aura pour thème : Les lignes de la main
Que raconte une main ?
La vôtre, celle d’un.e aïeul·e, d’un·e artisan·e ou d’un·e ouvrier·ère. Chaque
ligne, chaque cicatrice, chaque geste répété est un récit en soi. Vous
explorerez la main comme mémoire du geste et réservoir d’histoires, en lien
avec l’artisanat, le travail manuel, la tendresse ou la colère.
Rémanence
des mots est une structure née en 2012 qui réunit une équipe de 5
artistes-auteur·e·s animant des ateliers d’écriture créative avec passion pour
transmettre le plaisir d’écrire.
Samedi 15
novembre de 10h30 à 12h30
Médiathèque Violette Leduc au 4e étage
Gratuit sur inscription à partir du 7 octobre mediatheque.violette-leduc@paris.fr
Cet atelier sera animé par Mathilde Pucheu, artiste-auteure. Il sera ouvert aussi bien aux débutant.e.s qu’aux habitué.e.s de l’écriture !
Le samedi 15 novembre 2025
de 10h30 à 12h30
gratuit
Réservation obligatoire à la bibliothèque ou par tel au
01 55 25 80 20
à partir du 7 octobre
Public adultes. A partir de 18 ans.
Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-violette-leduc-1724 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref