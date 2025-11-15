Atelier d’écriture avec l’association Rémanence des mots Médiathèque Violette Leduc Paris

Atelier d’écriture avec l’association Rémanence des mots Médiathèque Violette Leduc Paris samedi 15 novembre 2025.

Rémanence

des mots vous propose de libérer l’imaginaire, de lire et partager vos textes.

Aucun pré-requis, à part le désir d’écrire !

L’atelier

aura pour thème : Les lignes de la main

Que raconte une main ?

La vôtre, celle d’un.e aïeul·e, d’un·e artisan·e ou d’un·e ouvrier·ère. Chaque

ligne, chaque cicatrice, chaque geste répété est un récit en soi. Vous

explorerez la main comme mémoire du geste et réservoir d’histoires, en lien

avec l’artisanat, le travail manuel, la tendresse ou la colère.

Rémanence

des mots est une structure née en 2012 qui réunit une équipe de 5

artistes-auteur·e·s animant des ateliers d’écriture créative avec passion pour

transmettre le plaisir d’écrire.

Samedi 15

novembre de 10h30 à 12h30

Médiathèque Violette Leduc au 4e étage

Gratuit sur inscription à partir du 7 octobre mediatheque.violette-leduc@paris.fr

Cet atelier sera animé par Mathilde Pucheu, artiste-auteure. Il sera ouvert aussi bien aux débutant.e.s qu’aux habitué.e.s de l’écriture !

Le samedi 15 novembre 2025

de 10h30 à 12h30

gratuit

Réservation obligatoire à la bibliothèque ou par tel au

01 55 25 80 20

à partir du 7 octobre

Public adultes. A partir de 18 ans.

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-violette-leduc-1724 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref