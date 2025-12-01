Atelier d’écriture avec l’auteure Marguerite Rossignol Rue du Pré Sablé-sur-Sarthe
Atelier d'écriture avec l'auteure Marguerite Rossignol
lundi 15 décembre 2025.
Rue du Pré Maison de quartier du Pré Sablé-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 70 – 70 – EUR
Début : 2025-12-15 18:30:00
fin : 2026-01-05 20:30:00
2025-12-15 2026-01-05 2026-01-19 2026-02-02 2026-02-16
A chacun sa plume
Atelier d’écriture animé par Florence, auteure connue sous son nom de plume Marguerite Rossignol.
Il s’agit d’un rendez vous avec un groupe constitué qui se réunit régulièrement pour un atelier d’écriture évolutif. A chaque séance, c’est une proposition d’écriture différente ; ce qui donne à chacun la possibilité de s’exprimer sans s’enfermer dans une routine d’écriture. Il est possible de venir faire une séance gratuite pour essayer. .
+33 6 73 99 78 07 teticap72@gmail.com
To each his own feather
