Atelier d’écriture avec l’auteure Marguerite Rossignol Rue du Pré Sablé-sur-Sarthe

Atelier d’écriture avec l’auteure Marguerite Rossignol

Maison de quartier du Pré, Sablé-sur-Sarthe, Sarthe

Début : 15 décembre 2025, 18:30

Fin : 5 janvier 2026, 20:30

Dates : 15/12/2025, 05/01/2026, 19/01/2026, 02/02/2026, 16/02/2026

A chacun sa plume

Atelier d’écriture animé par Florence, auteure connue sous son nom de plume Marguerite Rossignol.

Il s’agit d’un rendez vous avec un groupe constitué qui se réunit régulièrement pour un atelier d’écriture évolutif. A chaque séance, c’est une proposition d’écriture différente ; ce qui donne à chacun la possibilité de s’exprimer sans s’enfermer dans une routine d’écriture. Il est possible de venir faire une séance gratuite pour essayer. .

Rue du Pré Maison de quartier du Pré Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 73 99 78 07 teticap72@gmail.com

To each his own feather

