Atelier d’écriture avec l’autrice Nadine Joly Bibliothèque Thénezay mercredi 18 mars 2026.

Début : 2026-03-18
Et si je devenais écrivain ?
Atelier d’écriture à partir de 9 ans avec Nadine Joly. Inventer une histoire courte, un poème, une nouvelle.

Sur réservation   .

Bibliothèque 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 19 56  bibliotheque.thenezay@gmail.com

