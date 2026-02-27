Atelier d’écriture avec l’autrice Nadine Joly Bibliothèque Thénezay
Atelier d’écriture avec l’autrice Nadine Joly
Bibliothèque 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay Deux-Sèvres
Et si je devenais écrivain ?
Atelier d’écriture à partir de 9 ans avec Nadine Joly. Inventer une histoire courte, un poème, une nouvelle.
Sur réservation .
Bibliothèque 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 19 56 bibliotheque.thenezay@gmail.com
