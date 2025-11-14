Atelier d’écriture avec l’autrice Shane Haddad Bibliothèque Andrée Chedid Paris

Atelier d’écriture avec l’autrice Shane Haddad Bibliothèque Andrée Chedid Paris vendredi 14 novembre 2025.

La bibliothèque Andrée Chedid est partenaire du théâtre de l’Étoile du Nord (18ème) depuis 2020. C’est à cette occasion que l’écrivaine Shane Haddad propose un atelier d’écriture à la bibliothèque. L’atelier d’écriture débutera par une courte rencontre avec l’autrice et s’achèvera sur la lecture des textes écrits pendant ce temps.

Pour l’atelier d’écriture du vendredi 14 novembre de 16h30 à 19h : inscription dès 16 ans obligatoire auprès des bibliothécaires, à partir du 31 octobre.

En 2025-2026, Shane Haddad est en résidence longue au théâtre de l’Étoile du Nord (18ème. Un programme de rencontres est organisé.

Rencontre avec Marie Darrieussecq : le samedi 15 novembre 2025 à 19h, l’écrivaine Shane Haddad invite Marie Darieussecq pour dialoguer autour de leur travail au théâtre de l’Étoile du Nord (18ème). Pour tout renseignement et réservation sur cette rencontre à l’Étoile du Nord :

https://etoiledunord-theatre.mapado.com/event/547555-parcours-litteraire-1-shane-haddad-marie-darieussecq

Shane Haddad, autrice de « Toni tout court » et « Aimez Gil » (POL, 2021 et 2024) organise un atelier d’écriture destiné aux adolescents dès 16 ans et aux adultes.

Sur inscription obligatoire auprès des bibliothécaires.

Le vendredi 14 novembre 2025

de 16h30 à 19h00

gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-14T17:30:00+01:00

fin : 2025-11-14T20:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-14T16:30:00+02:00_2025-11-14T19:00:00+02:00

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris

+33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr