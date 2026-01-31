Atelier d’écriture avec le poète Rémi Checchetto Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-14 10:30 – 12:30

Gratuit : oui gratuit Adulte, Etudiant, Senior

Un atelier poésie inédit à la médiathèque Dans le cadre du Printemps des Poètes 2026, le poète Rémi Checchetto propose un atelier d’écriture grand public pour vous initier à la poésie. Amateurs, débutants ou simples curieux, le poète vous accueillera le temps d’une journée pour vous faire découvrir son univers en toute simplicité.Rendez-vous le samedi 14 février de 10h30 à 12h30 puis de 14h à 16h à la médiathèque Le Jardin de Lecture pour une journée remplie de découvertes et de surprises !Possibilité de pique-niquer sur place avec le groupe. Rémi Checchetto en résidence à Saint-Aignan de Grand Lieu Du 9 février au 14 mars 2026, la commune aura plaisir d’accueillir Rémi Checchetto pour une résidence intitulée « Cartels ».Né en 1962 en Meurthe-et-Moselle et aujourd’hui installé à Nantes, Rémi Checchetto est auteur de poésie et de théâtre. Il parcourt la France pour écrire des portraits sensibles d’habitants et de territoires : villes, campagnes, rivages. Il propose régulièrement des lectures-performances de ses textes et des ateliers d’écriture auprès de divers publics.

Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 44 55 https://mediatheque.saint-aignan-grandlieu.fr/ mediatheque@sagl.fr 0240264455



Afficher la carte du lieu Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu et trouvez le meilleur itinéraire

