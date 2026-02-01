Atelier d’écriture avec Lenka Hornakova-Civade Place Sainte-Croix Loudun
Gratuit
Dans le cadre du Territoire Educatif Rural, Lenka Hornakova Civade, lauréate du Prix Renaudot des Lycéens 2018 sera en résidence au Lycée Marc Godrie.
En parallèle de cette résidence, elle animera plusieurs ateliers d’écriture à la médiathèque du Pays Loudunais sur le thème de l’Europe.
L’Europe est multiple à la fois personnage mythologique, continent, berceau de cultures et d’histoires variées, Europe se prête à une multitude de sujets et de formes littéraires. Avec ces ateliers, Lenka Hornakova-Civade souhaite collecter les visions d’Européens et d’Européennes issus de différents pays.
Son voyage littéraire commence à Loudun ! N’hésitez pas à embarquer.
Un rendu des ateliers d’écriture avec les lycéens et le public aura lieu le mardi 10 mars à 18h, à la médiathèque du Pays Loudunais.
Places limitées réservation conseillée Public ado-adulte .
Place Sainte-Croix Médiathèque Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine
