Atelier d’écriture avec Liliane Fauriac Aixe-sur-Vienne jeudi 23 octobre 2025.

L’atelier d’écriture avec Liliane Fauriac, autrice régionale connue, est un moment ludique et léger où nous avons plaisir à découvrir des talents cachés grâce aux multiples exercices dont Liliane a le secret.

Venez rejoindre le groupe !

Les séances ont lieu toutes les deux semaines le jeudi après-midi. .

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 00 42 contact@letempsdevivre.co

L’événement Atelier d’écriture avec Liliane Fauriac Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2025-10-09 par OT Val de Vienne