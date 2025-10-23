Atelier d’écriture avec Liliane Fauriac Aixe-sur-Vienne
Atelier d’écriture avec Liliane Fauriac Aixe-sur-Vienne jeudi 23 octobre 2025.
Atelier d’écriture avec Liliane Fauriac
Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23
fin : 2025-10-23
Date(s) :
2025-10-23
L’atelier d’écriture avec Liliane Fauriac, autrice régionale connue, est un moment ludique et léger où nous avons plaisir à découvrir des talents cachés grâce aux multiples exercices dont Liliane a le secret.
Venez rejoindre le groupe !
Les séances ont lieu toutes les deux semaines le jeudi après-midi. .
Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 00 42 contact@letempsdevivre.co
