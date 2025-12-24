Atelier d’écriture avec Liliane Fauriac

Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-08

fin : 2026-01-08

Date(s) :

2026-01-08

L’atelier d’écriture avec Liliane Fauriac, autrice régionale connue, est un moment ludique et léger où nous avons plaisir à découvrir des talents cachés grâce aux multiples exercices dont Liliane a le secret.

Venez rejoindre le groupe !

Les séances ont lieu toutes les deux semaines le jeudi après-midi. .

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 00 42 contact@letempsdevivre.co

