Atelier d’écriture avec Lou-Andréa Lassalle-Villaroya Mairie de Solférino Solférino

Atelier d’écriture avec Lou-Andréa Lassalle-Villaroya

Mairie de Solférino 9 Qur la Gare Solférino Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Un atelier d’écriture pour adultes, animé par l’artiste Lou-Andréa Lassalle-Villaroya dans le cadre de son projet artistique pour la commune de Solférino. Venez élargir le monde imaginaire conçu par les habitants, les enfants et l’artiste, et écrire l’histoire fantastique de cet incroyable village.

Vous êtes chaleureusement invité.e.s à un atelier d’écriture pour adultes, animé par l’artiste Lou-Andréa Lassalle-Villaroya dans le cadre de son projet artistique pour la commune de Solférino. Venez élargir le monde imaginaire conçu par les habitants, les enfants et l’artiste, et écrire l’histoire fantastique de cet incroyable village passerelle entre folklore landais, les ambitions Napoléoniennes et les nouveaux écosystèmes.

Gratuit sur inscription auprès de Lou-Andréa Lassalle-Villaroya 06 08 04 91 50 ou par mail louandrea.lassalle@gmail.com .

Mairie de Solférino 9 Qur la Gare Solférino 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 04 91 50 louandrea.lassalle@gmail.com

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English :

A writing workshop for adults, led by artist Lou-Andréa Lassalle-Villaroya as part of her artistic project for the commune of Solférino. Come and expand the imaginary world conceived by residents, children and the artist, and write the fantastic story of this incredible village.

L’événement Atelier d’écriture avec Lou-Andréa Lassalle-Villaroya Solférino a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Cœur Haute Lande