Atelier d’écriture avec Lou-Andréa Lassalle-Villaroya Solférino Solférino
Atelier d’écriture avec Lou-Andréa Lassalle-Villaroya Solférino Solférino vendredi 27 mars 2026.
Atelier d’écriture avec Lou-Andréa Lassalle-Villaroya
Solférino 9 Quartier la Gare Solférino Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Vous êtes chaleureusement invité.e.s à un atelier d’écriture pour adultes, animé par l’artiste Lou-Andréa Lassalle-Villaroya dans le cadre de son projet artistique pour la commune de Solférino. Venez élargir le monde imaginaire conçu par les habitants, les enfants et l’artiste, et écrire l’histoire fantastique de cet incroyable village passerelle entre folklore landais, les ambitions napoléoniennes et les nouveaux écosystèmes.
Gratuit sur inscription auprès de Lou-Andréa Lassalle-Villaroya. .
Solférino 9 Quartier la Gare Solférino 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 060804915 louandrea.lassalle@gmail.com
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English : Atelier d’écriture avec Lou-Andréa Lassalle-Villaroya
L’événement Atelier d’écriture avec Lou-Andréa Lassalle-Villaroya Solférino a été mis à jour le 2026-03-13 par PNR Landes de Gascogne