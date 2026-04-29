Solférino

Atelier d’écriture avec Lou-Andréa Lassalle-Villaroya

Solférino Solférino Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 19:00:00

fin : 2026-06-04 21:00:00

Date(s) :

2026-06-04

Troisième rendez-vous : atelier d’écriture avec Lou-Andréa Lassalle-Villaroya à Solférino.

Vous êtes invité.e.s à au troisième atelier d’écriture pour adultes, animé par l’artiste Lou-Andréa Lassalle-Villaroya dans le cadre de son projet pour la commune de Solférino. Venez élargir le monde imaginaire conçu par les habitants, les enfants et l’artiste, et écrire l’histoire fantastique de cet incroyable village passerelle entre folklore landais, les ambitions Napoléoniennes et les nouveaux écosystèmes.

Sur inscription auprès de Lou-Andréa Lassalle-Villaroya 06 08 04 91 50 ou par mail louandrea.lassalle@gmail.com

Lien : https://www.laforetdartcontemporain.com/2025/08/atelier-decriture/ .

Solférino Solférino 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 04 91 50 louandrea.lassalle@gmail.com

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English : Atelier d’écriture avec Lou-Andréa Lassalle-Villaroya

L’événement Atelier d’écriture avec Lou-Andréa Lassalle-Villaroya Solférino a été mis à jour le 2026-04-29 par PNR Landes de Gascogne