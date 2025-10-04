Atelier d’écriture avec Lucie Darmaillacq l’eau Centre Culturel Athanor Guérande

Atelier d'écriture avec Lucie Darmaillacq l'eau

Centre Culturel Athanor Guérande samedi 4 octobre 2025.

Atelier d’écriture avec Lucie Darmaillacq l’eau

Centre Culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Début : 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-04 16:30:00

2025-10-04

Pure, salée, minérale ou pétillante, votre plume ne cessera de vous surprendre et vos mots se déposeront telles des gouttes perlées sur le papier.

Lucie Darmaillacq est professeur de Lettres Modernes et animatrice d’atelier d’écriture intuitive. Elle invite à une pratique méditative de l’écriture empreinte de bienveillance où les émotions se transforment au fil des lignes enjouées. .

Centre Culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr

