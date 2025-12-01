Atelier d’écriture avec Manon Galinha Médiathèque Violette Leduc Paris

Parfois, le quotidien s’enraye, déraille, se détraque. Un événement suffit pour que tout ce qui était familier devienne étrange : la ville que l’on habite, des proches, soi-même. La littérature a plein d’exemples de ce quotidien qui se fissure. À partir de courts textes, nous imaginerons chacun et chacune un moment où le réel s’échappe, puis nous nous partagerons nos créations.

Atelier mené par Manon Galinha. Diplômée de la Sorbonne et de l’ENS, elle est spécialisée en littérature française du XVIIIème siècle. Cette année, elle étudie la création littéraire à l’Université de Cergy. Publiée dans plusieurs revues, elle performe ses textes sur scène depuis 2023 et prépare la biographie de la sculptrice Eva Hesse, à paraître en 2026. Ses écrits parlent du corps, de notre monde contemporain, des relations entre les hommes et les femmes.

Atelier d’écriture avec Manon Galinha: le quotidien déraille

Le samedi 13 décembre 2025

de 10h00 à 12h30

gratuit Public adultes.

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris