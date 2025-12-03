Atelier d’écriture avec Matteo Leyma Bibliothèque Faux

Atelier d’écriture avec Matteo Leyma

Bibliothèque 15 rue des Fargues Faux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Partageons notre amour de l’écriture !

Durant 2 heures, Matteo Leyma vous emmènera explorer l’écriture par différentes approches, des exercices courts et d’autres plus longs, pour aller faire un tour du côté de la poésie, de la narration et de la spontanéité ! .

Bibliothèque 15 rue des Fargues Faux 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 91 55 bibliothequefaux24@gmail.com

English : Atelier d’écriture avec Matteo Leyma

L’événement Atelier d’écriture avec Matteo Leyma Faux a été mis à jour le 2025-11-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides