Atelier d’écriture avec Matteo Leyma Bibliothèque Faux

Bibliothèque 15 rue des Fargues Faux Dordogne
Partageons notre amour de l’écriture !
Durant 2 heures, Matteo Leyma vous emmènera explorer l’écriture par différentes approches, des exercices courts et d’autres plus longs, pour aller faire un tour du côté de la poésie, de la narration et de la spontanéité ! .
