Atelier d’écriture avec Michaël Delaporte par GRL et bien-être Salle Cassin La Londe-les-Maures

Atelier d’écriture avec Michaël Delaporte par GRL et bien-être

Salle Cassin Rue Aristide Perrin La Londe-les-Maures Var

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27 10:00:00

fin : 2026-01-27 12:00:00

Date(s) :

2026-01-27

Mardi 27 janvier, GRL & Bien-Être vous propose un atelier d’écriture avec l’écrivain Michaël Delaporte.

.

Salle Cassin Rue Aristide Perrin La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 73 83 49 12 joelle.coasne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Writing workshop with Michaël Delaporte by GRL et bien-être

On Tuesday 27 January, GRL & Bien-Être is holding a writing workshop with writer Michaël Delaporte.

L’événement Atelier d’écriture avec Michaël Delaporte par GRL et bien-être La Londe-les-Maures a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var