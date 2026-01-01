Atelier d’écriture avec Michaël Delaporte par GRL et bien-être Salle Cassin La Londe-les-Maures
Atelier d’écriture avec Michaël Delaporte par GRL et bien-être Salle Cassin La Londe-les-Maures mardi 27 janvier 2026.
Salle Cassin Rue Aristide Perrin La Londe-les-Maures Var
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-01-27 10:00:00
fin : 2026-01-27 12:00:00
2026-01-27
Mardi 27 janvier, GRL & Bien-Être vous propose un atelier d’écriture avec l’écrivain Michaël Delaporte.
Salle Cassin Rue Aristide Perrin La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 73 83 49 12 joelle.coasne@gmail.com
English : Writing workshop with Michaël Delaporte by GRL et bien-être
On Tuesday 27 January, GRL & Bien-Être is holding a writing workshop with writer Michaël Delaporte.
