Atelier d’écriture avec Myriam Gravouille Marcilhac-sur-Célé 7 août 2025 10:00

Lot

Atelier d’écriture avec Myriam Gravouille Abbaye (église) Marcilhac-sur-Célé Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-07 10:00:00

fin : 2025-08-07 12:00:00

Date(s) :

2025-08-07

Myriam GRAVOUILLE est formatrice, enseignante en lettres modernes, et anime des ateliers depuis 2005. Dans le cadre des ateliers d’écriture, elle met ses compétences littéraires et humaines au service des participants, en les accompagnants avec délicatesse et en proposant des retours bienveillants sur chaque texte, afin que chacun puisse se sentir à l’aise. Ces ateliers d’écriture sont d’abord des moments de partage et de créativité, pour tous, débutants ou habitués.

L’organisation de chaque atelier comprend les trois étapes suivantes :

-l’animatrice fait des propositions d’écriture qui ouvrent les portes de l’inspiration de chacun ; en fait il s’agit de se laisser porter.

– on écrit ce qui frémit sous la plume sur des thèmes ouverts, curieux, humains qui nous concernent tous.

– ensuite, on lit les textes obtenus. On fait des retours bienveillants, constructifs.

L’atelier ne vise pas la performance mais la variété de l’expression créative. En bref, l’atelier d’écriture, c’est … …ressentir le plaisir de jouer avec les propositions de l’animatrice (rien n’est jamais imposé). …partager les textes écrits, les écouter, les goûter avec les oreilles! Une vraie gourmandise.

…rire souvent et s’émouvoir ! …lâcher la bride à l’imagination …mieux connaitre son propre style, et l’enrichir avec les trouvailles des autres.

Durée de l’atelier 2h.

Rendez-vous à 10h salle REY, place des Platanes.

Sur inscription- nombre de places limitées 10 .

Abbaye (église)

Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie contact@abbaye-marcilhac.fr

English :

Myriam GRAVOUILLE is a trainer and teacher of modern literature, and has been running workshops since 2005. In her writing workshops, she puts her literary and human skills at the service of the participants, gently guiding them and offering sympathetic feedback on each text, so that everyone can feel at ease. These writing workshops are first and foremost moments of sharing and creativity, for beginners and experienced writers alike.

Each workshop is organized in three stages:

-the facilitator makes writing suggestions that open the doors to each person?s inspiration; in fact, it?s a matter of letting yourself be carried along.

– we write whatever comes to mind on open, curious, human themes that concern us all.

– then we read the resulting texts. The feedback is kind and constructive.

The aim of the workshop is not performance, but variety of creative expression. In short, the writing workshop is about … ?the pleasure of playing with the facilitator’s proposals (nothing is ever imposed). ?sharing the written texts, listening to them, tasting them with your ears! A real treat.

?laugh often and be moved! ?let your imagination run wild ?get to know your own style better, and enrich it with the discoveries of others.

German :

Myriam GRAVOUILLE ist Ausbilderin, Lehrerin für moderne Literatur und leitet seit 2005 Workshops. Im Rahmen der Schreibwerkstätten stellt sie ihre literarischen und menschlichen Kompetenzen in den Dienst der Teilnehmer, indem sie sie behutsam begleitet und wohlwollende Rückmeldungen zu jedem Text gibt, damit sich jeder wohlfühlen kann. Diese Schreibworkshops sind in erster Linie Momente des Austauschs und der Kreativität, für alle, ob Anfänger oder Routiniers.

Die Organisation eines jeden Workshops umfasst die folgenden drei Schritte:

-die Moderatorin macht Schreibvorschläge, die die Türen der Inspiration jedes Einzelnen öffnen; es geht darum, sich treiben zu lassen.

– man schreibt, was einem unter der Feder zittert, zu offenen, neugierigen und menschlichen Themen, die uns alle betreffen.

– dann liest man die entstandenen Texte. Wir geben wohlwollende, konstruktive Rückmeldungen.

Der Workshop zielt nicht auf Leistung ab, sondern auf die Vielfalt des kreativen Ausdrucks. Kurz gesagt, die Schreibwerkstatt ist … …das Vergnügen zu spüren, mit den Vorschlägen der Leiterin zu spielen (nichts wird jemals aufgezwungen)…die geschriebenen Texte zu teilen, sie zu hören, sie mit den Ohren zu kosten! Eine wahre Gaumenfreude.

?oft zu lachen und sich zu rühren! ?der Fantasie freien Lauf zu lassen ?den eigenen Stil besser kennen zu lernen und ihn mit den Entdeckungen der anderen zu bereichern.

Italiano :

Myriam GRAVOUILLE è insegnante di letteratura moderna e conduce laboratori dal 2005. Nei suoi laboratori di scrittura, mette le sue competenze letterarie e umane al servizio dei partecipanti, guidandoli con delicatezza e offrendo un feedback comprensivo su ogni testo, in modo che ognuno possa sentirsi a proprio agio. Questi laboratori di scrittura sono prima di tutto momenti di condivisione e creatività, per scrittori principianti ed esperti.

Ogni laboratorio è organizzato in tre fasi:

-il facilitatore dà suggerimenti di scrittura che aprono le porte all’ispirazione di ciascuno; si tratta infatti di lasciarsi trasportare.

– si scrive tutto ciò che viene in mente su temi aperti, curiosi e umani che riguardano tutti noi.

– poi leggiamo i testi che ne derivano. Il feedback è gentile e costruttivo.

L’obiettivo del laboratorio non è la performance, ma la varietà dell’espressione creativa. In breve, il laboratorio di scrittura riguarda… il piacere di giocare con i suggerimenti del facilitatore (nulla è mai imposto), di condividere i testi scritti, di ascoltarli, di gustarli con le orecchie! Un vero piacere.

ridere spesso e commuoversi! Lasciarsi trasportare dall’immaginazione. Conoscere meglio il proprio stile e arricchirlo con le scoperte degli altri.

Espanol :

Myriam GRAVOUILLE es profesora de literatura moderna y dirige talleres desde 2005. En sus talleres de escritura, pone sus competencias literarias y humanas al servicio de los participantes, guiándoles con delicadeza y ofreciendo comentarios comprensivos sobre cada texto, para que todos puedan sentirse a gusto. Estos talleres de escritura son ante todo momentos de intercambio y creatividad, tanto para escritores principiantes como experimentados.

Cada taller se organiza en tres etapas

-el animador hace sugerencias de escritura que abren las puertas a la inspiración de cada uno; en realidad, se trata de dejarse llevar.

– se escribe lo que viene a la mente sobre temas abiertos, curiosos, humanos, que nos conciernen a todos.

– luego leemos los textos resultantes. Los comentarios son amables y constructivos.

El objetivo del taller no es la interpretación, sino la variedad en la expresión creativa. En resumen, el taller de escritura consiste en … ?el placer de jugar con las sugerencias del animador (nunca se impone nada). ?compartir los textos escritos, escucharlos, ¡saborearlos con los oídos! Un verdadero placer.

?reír a menudo y emocionarse! ?dar rienda suelta a la imaginación ?conocer mejor el propio estilo y enriquecerlo con los descubrimientos de los demás.

