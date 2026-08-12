ATELIER D’ECRITURE AVEC NICOLAS MICHEL ASSOCIATION PRIX DU JEUNE ECRIVAIN Saint-Sulpice-sur-Lèze

Informations pratiques

Saint-Sulpice-sur-Lèze

ATELIER D’ECRITURE AVEC NICOLAS MICHEL

ASSOCIATION PRIX DU JEUNE ECRIVAIN 3 Boulevard du 8 Mai Saint-Sulpice-sur-Lèze Haute-Garonne

Tarif : 120 – 120 – 265 EUR

120

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 09:30:00

fin : 2026-11-01 13:00:00

Date(s) :

2026-10-31

ATELIER D’ÉCRITURE avec Nicolas Michel

31 octobre 1er novembre 2026

Le PJE vous propose un atelier d’écriture pour la jeunesse en immersion avec le romancier, journaliste et illustrateur Nicolas Michel.

Le PJE vous propose cet atelier d’écriture dans un magnifique gîte de charme, un grand espace mis à disposition avec une belle terrasse et son jacuzzi où vous pourrez explorer la création littéraire aux côtés d’un ancien lauréat devenu auteur reconnu.

Nicolas Michel est auteur et illustrateur. Son œuvre, très variée et maintes fois primée, se compose de romans, de récits de voyage (éd. Gallimard, Casterman) et de plusieurs ouvrages destinés à la jeunesse albums, romans d’aventures, dystopie (éd. Talents Hauts, Magellan et Cie, La joie de lire) … Ses livres explorent les thématiques de l’enfance, de la différence et du passage à l’âge adulte sans jamais s’éloigner de la mer.

THÈME DE L’ATELIER

Pour cet atelier, il propose de travailler sur l’écriture pour la jeunesse création d’un texte d’album à partir d’un souvenir d’enfance ou réécriture d’un conte connu, l’auteur s’adapte aux demandes des participants. Dans les deux cas, il ne s’agira pas d’attaquer directement l’écriture, mais de pratiquer un certain nombre d’exercices permettant d’aboutir à l’écriture finale. 120 .

ASSOCIATION PRIX DU JEUNE ECRIVAIN 3 Boulevard du 8 Mai Saint-Sulpice-sur-Lèze 31410 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 56 84 84 actionculturelle.pje@pjef.net

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English :

WRITING WORKSHOP with Nicolas Michel

October 31–November 1, 2026

The PJE is offering an immersive writing workshop for young people with novelist, journalist, and illustrator Nicolas Michel.

L’événement ATELIER D’ECRITURE AVEC NICOLAS MICHEL Saint-Sulpice-sur-Lèze a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE