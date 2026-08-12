ATELIER D’ECRITURE AVEC NICOLAS MICHEL ASSOCIATION PRIX DU JEUNE ECRIVAIN Saint-Sulpice-sur-Lèze
samedi 31 octobre 2026 · ASSOCIATION PRIX DU JEUNE ECRIVAIN · Saint-Sulpice-sur-Lèze
Informations pratiques
Saint-Sulpice-sur-Lèze
ATELIER D’ECRITURE AVEC NICOLAS MICHEL
ASSOCIATION PRIX DU JEUNE ECRIVAIN 3 Boulevard du 8 Mai Saint-Sulpice-sur-Lèze Haute-Garonne
Tarif : 120 – 120 – 265 EUR
120
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 09:30:00
fin : 2026-11-01 13:00:00
Date(s) :
2026-10-31
ATELIER D’ÉCRITURE avec Nicolas Michel
31 octobre 1er novembre 2026
Le PJE vous propose un atelier d’écriture pour la jeunesse en immersion avec le romancier, journaliste et illustrateur Nicolas Michel.
Le PJE vous propose cet atelier d’écriture dans un magnifique gîte de charme, un grand espace mis à disposition avec une belle terrasse et son jacuzzi où vous pourrez explorer la création littéraire aux côtés d’un ancien lauréat devenu auteur reconnu.
Nicolas Michel est auteur et illustrateur. Son œuvre, très variée et maintes fois primée, se compose de romans, de récits de voyage (éd. Gallimard, Casterman) et de plusieurs ouvrages destinés à la jeunesse albums, romans d’aventures, dystopie (éd. Talents Hauts, Magellan et Cie, La joie de lire) … Ses livres explorent les thématiques de l’enfance, de la différence et du passage à l’âge adulte sans jamais s’éloigner de la mer.
THÈME DE L’ATELIER
Pour cet atelier, il propose de travailler sur l’écriture pour la jeunesse création d’un texte d’album à partir d’un souvenir d’enfance ou réécriture d’un conte connu, l’auteur s’adapte aux demandes des participants. Dans les deux cas, il ne s’agira pas d’attaquer directement l’écriture, mais de pratiquer un certain nombre d’exercices permettant d’aboutir à l’écriture finale. 120 .
ASSOCIATION PRIX DU JEUNE ECRIVAIN 3 Boulevard du 8 Mai Saint-Sulpice-sur-Lèze 31410 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 56 84 84 actionculturelle.pje@pjef.net
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English :
WRITING WORKSHOP with Nicolas Michel
October 31–November 1, 2026
The PJE is offering an immersive writing workshop for young people with novelist, journalist, and illustrator Nicolas Michel.
L’événement ATELIER D’ECRITURE AVEC NICOLAS MICHEL Saint-Sulpice-sur-Lèze a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE