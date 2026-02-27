Atelier d’écriture avec Sabrina Payen Laugé Espace Culturel du Pays de Nay Nay

Atelier d’écriture avec Sabrina Payen Laugé

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Sabrina Payen Laugé est professeure de yoga, auteure et aventurière dans l’âme. Elle a parcouru 24 pays en 27 ans de voyage à la rencontre des cultures et philosophies du monde avec notamment des périples dans les jungles en Malaisie, Cambodge et Amazonie.

En lien avec son dernier livre Toi, qui rêves d’être entendu… qui éclaire nos incompréhensions au fil de mille et une histoires de vie, elle propose un atelier d’écriture destiné à mieux comprendre ses émotions et à apprendre à les exprimer à travers les mots. Pour adultes Durée 2h Sur inscription .

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 79 culture@paysdenay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier d’écriture avec Sabrina Payen Laugé

L’événement Atelier d’écriture avec Sabrina Payen Laugé Nay a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay