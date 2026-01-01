Atelier d’écriture avec Sarah Blaineau Médiathèque de L’Île-d’Elle L’Île-d’Elle
Médiathèque de L’Île-d’Elle 7, Rue de l’église L’Île-d’Elle Vendée
Début : 2026-01-23 17:00:00
fin : 2026-01-23 19:00:00
2026-01-23
Atelier d’écriture pour les adultes avec l’auteure vendéenne Sarah Blaineau
Sur inscription. .
Médiathèque de L’Île-d’Elle 7, Rue de l’église L’Île-d’Elle 85770 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 62 29 mediatheque@mairie-iledelle.fr
Writing workshop for adults with Vendée author Sarah Blaineau
