Atelier d’écriture avec Sarah Blaineau Médiathèque de L’Île-d’Elle L’Île-d’Elle

Atelier d’écriture avec Sarah Blaineau

Médiathèque de L’Île-d’Elle 7, Rue de l’église L’Île-d’Elle Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 17:00:00

fin : 2026-01-23 19:00:00

Date(s) :

2026-01-23

Atelier d’écriture pour les adultes avec l’auteure vendéenne Sarah Blaineau

Sur inscription. .

Médiathèque de L’Île-d’Elle 7, Rue de l’église L’Île-d’Elle 85770 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 62 29 mediatheque@mairie-iledelle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Writing workshop for adults with Vendée author Sarah Blaineau

L’événement Atelier d’écriture avec Sarah Blaineau L’Île-d’Elle a été mis à jour le 2025-12-31 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud