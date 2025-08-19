Atelier d’écriture avec Stéphanie Jancar Vittel

Atelier d’écriture avec Stéphanie Jancar Vittel mardi 19 août 2025.

Atelier d’écriture avec Stéphanie Jancar

Chalet Emeraude Vittel Vosges

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-19 15:00:00

fin : 2025-08-22 17:30:00

2025-08-19

Atelier d’écriture et mise en voix avec Stéphanie JANCAR, conteuse, semeuse de graines, de rêves et de Folies dans le Parc Thermal (repli à la Bibliothèque Médiathèque en cas de pluie)

L’atelier d’écriture est « un espace par excellence pour découvrir et explorer la source d’inspiration qui vit en chacun de nous »

Une semaine pour se lancer, explorer, partager, s’amuser.

Une semaine pour se préparer à monter sur scène, pour ceux qui le souhaitent

Le samedi, il y aura une restitution de l’atelier en ouverture du Banquet à 17h30 au Verger de Chez Jeanne à Vittel (1 lieu dit l’Orée du Bois) lire, slamer, interpréter son texte ou celui d’un autre, porté par Clémence VANDAELE à l’accordéon.

Organisé par le P.E.T.R de la Plaine des Vosges, dans le cadre de la Journée de l’alimentationTout public

Chalet Emeraude Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 98 53 mediatheque@ville-vittel.fr

English :

Writing and voice workshop with Stéphanie JANCAR, storyteller and sower of seeds, dreams and follies in the Parc Thermal (in the Bibliothèque Médiathèque in case of rain)

The writing workshop is « a space par excellence for discovering and exploring the source of inspiration that lives within each of us »

A week to get started, explore, share and have fun.

A week to prepare for the stage, for those who wish to do so

On Saturday, the workshop will open the Banquet at 5:30 p.m. at the Verger de Chez Jeanne in Vittel (1 lieu dit l’Orée du Bois): read, slam, interpret your own text or someone else’s, accompanied by Clémence VANDAELE on accordion.

Organized by P.E.T.R de la Plaine des Vosges, as part of Food Day

German :

Schreib- und Stimmworkshop mit Stéphanie JANCAR, Märchenerzählerin, Samen-, Traum- und Wahnsinnssäerin im Thermalpark (bei Regen Rückzug in die Mediathek)

Die Schreibwerkstatt ist « ein Raum par excellence, um die Quelle der Inspiration, die in jedem von uns lebt, zu entdecken und zu erforschen »

Eine Woche, um loszulegen, zu erforschen, sich auszutauschen und Spaß zu haben.

Eine Woche, um sich darauf vorzubereiten, auf die Bühne zu gehen, für diejenigen, die es wünschen

Am Samstag wird es eine Wiedergabe des Workshops zur Eröffnung des Banquet um 17.30 Uhr im Verger de Chez Jeanne in Vittel (1 lieu dit l’Orée du Bois) geben: Lesen, slammen, den eigenen Text oder den eines anderen interpretieren, getragen von Clémence VANDAELE auf dem Akkordeon.

Organisiert vom P.E.T.R. de la Plaine des Vosges, im Rahmen des Tags der Ernährung

Italiano :

Laboratorio di scrittura e produzione vocale con Stéphanie JANCAR, narratrice e seminatrice di semi, sogni e follie nel Parc Thermal (nella Bibliothèque Médiathèque in caso di pioggia)

Il laboratorio di scrittura è « uno spazio per eccellenza per scoprire ed esplorare la fonte di ispirazione che vive in ognuno di noi »

Una settimana per iniziare, esplorare, condividere e divertirsi.

Una settimana per prepararsi a salire sul palco, per chi lo desidera

Sabato, il laboratorio aprirà il banchetto alle 17.30 presso il Verger de Chez Jeanne a Vittel (1 lieu dit l’Orée du Bois): leggere, declamare, interpretare un testo proprio o altrui, accompagnati da Clémence VANDAELE alla fisarmonica.

Organizzato dal P.E.T.R della Plaine des Vosges, nell’ambito della Giornata dell’Alimentazione

Espanol :

Taller de escritura y producción de voz con Stéphanie JANCAR, narradora y sembradora de semillas, sueños y locuras en el Parque Termal (en la Bibliothèque Médiathèque en caso de lluvia)

El taller de escritura es « un espacio por excelencia para descubrir y explorar la fuente de inspiración que vive dentro de cada uno de nosotros »

Una semana para empezar, explorar, compartir y divertirse.

Una semana para prepararse para subir al escenario, para aquellos que lo deseen

El sábado, el taller abrirá el Banquete a las 17.30 h en el Verger de Chez Jeanne en Vittel (1 lieu dit l’Orée du Bois): leer, hacer slam, interpretar un texto propio o ajeno, acompañado por Clémence VANDAELE al acordeón.

Organizado por el P.E.T.R de la Plaine des Vosges, en el marco del Día de la Alimentación

