Atelier d’écriture avec Zazie mode d’emploi Médiathèque des Bois Blancs Lille

Atelier d’écriture avec Zazie mode d’emploi Médiathèque des Bois Blancs Lille samedi 8 novembre 2025.

Atelier d’écriture avec Zazie mode d’emploi Samedi 8 novembre, 14h00 Médiathèque des Bois Blancs Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-08T14:00:00 – 2025-11-08T16:00:00

Fin : 2025-11-08T14:00:00 – 2025-11-08T16:00:00

Participez à un atelier aux propositions inspirées de l’OULIPO . L’association Zazie Mode d’emploi vous propose de jouer avec des créations littéraires visuelles comme le Calligramme ou les poèmes arborescents. Les créations seront exposées à la médiathèque Jean Lévy le 11 octobre pour la Nuit des Bibliothèques.

Médiathèque des Bois Blancs 36 Avenue Marx Dormoy, 59000 Lille Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France 03 20 92 52 87 http://www.bm-lille.fr https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f334b148-cb02-4e29-abf7-819271e109dd

Sur l’Oulipo

BML