Atelier d’écriture Azay-le-Ferron

2 rue des jardins Azay-le-Ferron Indre

Début : Mercredi 2025-09-10 10:00:00

fin : 2025-09-10 17:30:00

2025-09-10

Atelier animé par Christophe Forgeot.

Christophe Forgeot est né en 1966 en région parisienne. Issu d’un métissage entre la Touraine et la Bourgogne, il a longtemps vécu dans une banlieue bétonnée de la capitale, ce qui l’a poussé à faire son nid en Provence. Il a une vie associative riche et a rencontré une quarantaine de pays. Il participe à la vie de la poésie et du théâtre dans les médiathèques, les librairies, les établissements scolaires, en France et dans d’autres pays (Tchad et Slovaquie notamment). Il anime des ateliers d’écriture, de théâtre et enseigne à l’Université du Sud Toulon-Var depuis une vingtaine d’années. .

2 rue des jardins Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 40 97 bibliotheque-azayleferron@orange.fr

English :

Workshop led by Christophe Forgeot.

German :

Workshop unter der Leitung von Christophe Forgeot.

Italiano :

Workshop condotto da Christophe Forgeot.

Espanol :

Taller dirigido por Christophe Forgeot.

