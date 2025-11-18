Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier d’écriture au salon de lecture Bagnères-de-Bigorre

au salon de lecture Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2025-11-18 18:00:00
fin : 2025-11-18 20:00:00

2025-11-18

Atelier gratuit
Inscription indispensable par téléphone
(8/9 personnes maximum)
au salon de lecture BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 66 97 47 99 

English :

Free workshop
Telephone registration essential
(8/9 people maximum)

German :

Kostenloser Workshop
Anmeldung per Telefon erforderlich
(maximal 8/9 Personen)

Italiano :

Workshop gratuito
Iscrizione obbligatoria per telefono
(massimo 8/9 persone)

Espanol :

Taller gratuito
Inscripción previa por teléfono
(8/9 personas máximo)

