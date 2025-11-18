Atelier d’écriture au salon de lecture Bagnères-de-Bigorre
Atelier d’écriture au salon de lecture Bagnères-de-Bigorre mardi 18 novembre 2025.
Atelier d’écriture
au salon de lecture BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-18 18:00:00
fin : 2025-11-18 20:00:00
Date(s) :
2025-11-18
Atelier gratuit
Inscription indispensable par téléphone
(8/9 personnes maximum)
.
au salon de lecture BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 66 97 47 99
English :
Free workshop
Telephone registration essential
(8/9 people maximum)
German :
Kostenloser Workshop
Anmeldung per Telefon erforderlich
(maximal 8/9 Personen)
Italiano :
Workshop gratuito
Iscrizione obbligatoria per telefono
(massimo 8/9 persone)
Espanol :
Taller gratuito
Inscripción previa por teléfono
(8/9 personas máximo)
L’événement Atelier d’écriture Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-11-14 par Pôle du Tourmalet |CDT65