Atelier d’écriture: balade saint-quentinoise Médiathèque Guy de Maupassant Saint-Quentin

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Laissez-vous inspirer par les façades emblématiques des monuments ou habitations saint-quentinoises pour décrire une balade poétique, raconter un agréable souvenir ou mettre des mots sur des émotions ressenties face à ces joyaux architecturaux.

Que vous soyez novice ou que vous n’ayez jamais écrit, rejoignez-nous pour une aventure littéraire au cœur du patrimoine saint-quentinois, dans une ambiance chaleureuse et bienveillante.

Médiathèque Guy de Maupassant 9 Rue des Canonniers, 02100 Saint-Quentin, France

Journées européennes du patrimoine 2025

ville de Saint-Quentin