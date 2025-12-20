Atelier d’écriture Médiathèque Bergerac
Atelier d’écriture Médiathèque Bergerac vendredi 23 janvier 2026.
Atelier d’écriture
Médiathèque 7 Place Bellegarde Bergerac Dordogne
Gratuit
Atelier d’écriture ouvert à tous, à partir de 12 ans.
Vous avez toujours voulu écrire, mais vous n’osez pas ? Vous ne savez pas par où commencer ? Ces ateliers d’écriture sont là pour vous aider !
A la médiathèque de Bergerac, nous vous proposons de prendre le temps de libérer votre plume à travers de petits exercices et d’un moment d’échange.
Sur inscription. .
Médiathèque 7 Place Bellegarde Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 67 66 mediatheque.bergerac@la-cab.fr
