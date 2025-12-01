Atelier d’écriture Biblio’fil Place de l’Église Loireauxence
Atelier d’écriture Biblio’fil Place de l’Église Loireauxence mercredi 17 décembre 2025.
Atelier d’écriture Biblio’fil
Place de l’Église Bibliothèque de la Rouxière Loireauxence Loire-Atlantique
Début : 2025-12-17 14:30:00
fin : 2025-12-17 16:00:00
2025-12-17
Atelier parents/enfants, animé par Marie de Calli’hop
Place de l’Église Bibliothèque de la Rouxière Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 88 26
Parent/child workshop, led by Marie from Calli’hop
Eltern-Kind-Workshop, geleitet von Marie von Calli’hop
Laboratorio per genitori e bambini, condotto da Marie di Calli’hop
Taller para padres e hijos, dirigido por Marie de Calli’hop
