Atelier d’écriture Biblio’fil Place de l’Église Loireauxence

Place de l’Église Bibliothèque de la Rouxière Loireauxence Loire-Atlantique

Début : 2025-12-17 14:30:00

fin : 2025-12-17 16:00:00

2025-12-17

Atelier parents/enfants, animé par Marie de Calli’hop

Place de l’Église Bibliothèque de la Rouxière Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 88 26

English :

Parent/child workshop, led by Marie from Calli’hop

German :

Eltern-Kind-Workshop, geleitet von Marie von Calli’hop

Italiano :

Laboratorio per genitori e bambini, condotto da Marie di Calli’hop

Espanol :

Taller para padres e hijos, dirigido por Marie de Calli’hop

