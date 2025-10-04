Atelier d’écriture Bibliothèque de Crépieux Rillieux-la-Pape

Atelier d’écriture Bibliothèque de Crépieux Rillieux-la-Pape samedi 4 octobre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T13:00:00

Fin : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T13:00:00

La solidarité en écriture

Ecrire sur la solidarité permet à chacun.e de réfléchir à ses propres expériences, à ses valeurs, mais aussi d’imaginer des récits porteurs d’espoir, d’empathie et de transformation collective.

Cet atelier se veut transgénérationnel : il est accessible à partir de 14 ans.

Bibliothèque de Crépieux place Canellas 69140 Rillieux-la-pape Rillieux-la-Pape 69140 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0437850001

